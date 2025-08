HIPNOSE

Técnica milenar é capaz de curar em minutos medo de avião e elevador

Neuropsicóloga e hipnoterapeuta afirma que, apesar da eficácia, nem todos devem ser hipnotizados

Medo de avião. Pavor de elevador. Para muita gente, essas fobias são obstáculos que limitam viagens ou até oportunidades de empregos. Para fornecer uma resposta ao problema, a técnica de hipnose tem sido usada e caiu nas graças até de famosos, como o colunista Chico Barney, que utilizou-a para conseguir viajar de avião. No dia a dia, a hipnose pode ser utilizada como uma forma "paliativa" de lidar com questões como ansiedade, dores crônicas, baixa produtividade, dificuldade para falar em público, vícios, entre outros. >

A diretora do Centro de Especialização e Acompanhamento Psicológico e Psiquiátrico (CEAPP) e neuropsicóloga, Silvia Santana, explica que a técnica funciona para essas questões de forma pontual, uma vez que acessa a mente humana para criar sugestões e induções que serão reproduzidas posteriormente. Isso significa dizer que a mente transforma em sentimentos verdadeiros, na prática, os comandos dados pelo hipnoterapeuta. "Nós criamos as sensações em um campo sugestivo e a mente reproduz. Essa hipnose pode ser usada para controle de dor, para controle de quadro de ansiedade, ter um resultado melhor em um exame, perder o medo da direção", exemplifica.>

Ela alerta para o fato de que, apesar de ser um procedimento eficaz, a técnica não substitui tratamentos mais extensos com profissionais da psicologia, psiquiatria ou neurologia. Para ela, a hipnose deve ser vista como uma ferramenta de auxílio temporário na construção de um tratamento eficiente. "A hipnose não vai mudar algumas questões que são neurológicas, psiquiátricas, orgânicas e fisiológicas. Você não vai curar um câncer com a hipnose, mas você vai fazer com que aquele paciente sinta muito menos dor [durante o processo].">

Com origens no século XVII, a hipnose trata-se de uma indução a um estado alterado de consciência. O hipnoterapeuta consegue conduzir o hipnotizado para um estado de relaxamento mental profundo e fazê-lo atender a bases sugestivas, que são comandos diretos dados pelo hipnotizador. A prática, cercada de mitos, levanta uma pergunta comum: afinal, todo mundo pode ser hipnotizado?>

Silvia explica que a indução se dá em diferentes níveis para pessoas diferentes. Ela aponta que, com exceção de pessoas com sociopatia ou psicopatia, todos conseguem ser acessados em algum grau. O que pode variar é o nível de "controle" que o hipnotizador terá sobre a mente de cada um. "Há quem entre em um transe muito suave, mas ele tem o controle e não se permite aprofundar por algum motivo. É possível que, com maior investigação, com mais tempo, a gente consiga chegar em outros níveis de transe", afirma a hipnoterapeuta.>