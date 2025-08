RISCO

Técnico de internet morre eletrocutado enquanto trabalhava em Salvador

Caso aconteceu no último sábado (2)

Um técnico de telefonia e internet morreu neste sábado (2), ao receber uma descarga elétrica enquanto trabalhava. O acidente aconteceu em um condomínio no bairro Jardim Cajazeiras, em Salvador. A vítima foi identificada como Jerônimo da Silva Santos, de 34 anos. >

De acordo com informações da Neoenergia Coelba, que enviou equipes técnicas ao local, o contato acidental com a rede elétrica ocorreu durante a instalação de cabos de telecomunicação. Para que o socorro à vítima fosse realizado com segurança, foi necessário desligar um trecho da rede elétrica. O fornecimento de energia foi restabelecido após a ocorrência.>