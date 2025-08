VIOLÊNCIA

Assista: vídeo mostra perseguição e tiroteio em Águas Claras

Motorista que diriga carro roubado fugiu

A manhã da última sexta-feira (1º) foi de tensão para quem transitava pelas ruas do bairro de Águas Claras, em Salvador. Por volta das 10h40, uma perseguição entre policiais militares e um homem que dirigia um carro roubado. Imagens da ocorrência foram registradas por câmeras de segurança. É possível ver que policiais param um ônibus que circulava no bairro e tentam impedir que o suspeito continue a fuga. Porém, o motorista rompe o bloqueio, dando início ao tiroteio. >

Pessoas que estavam dentro do ônibus se abaixaram e, quem estava na rua, se escondeu. De acordo com a polícia, equipes da Rondesp Central realizavam ações de patrulhamento em Águas Claras quando avistaram um veículo transitando na região. O ocupante fugiu ao notar a aproximação dos militares. >

"Os policiais realizaram o acompanhamento do carro que, durante a fuga, colidiu com um imóvel na localidade conhecida como Rua de Brito. O condutor do automóvel, que ostentava uma placa adulterada e possuía restrição por roubo, desembarcou atirando e conseguiu fugir", diz a PM em nota. >

Após a batida, o carro ficou preso entre uma casa e a escadaria. O suspeito abandonou o veículo no local. Na tarde de sábado(2), com o apoio de um guincho especializado devido ao porte do automóvel e do difícil acesso ao local, foi possível realizar a remoção do veículo, que foi direcionado à Polícia Civil, onde a ocorrência também foi registrada. >