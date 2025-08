OPORTUNIDADE

Baiana fatura até R$ 60 mil em um mês ensinando a fazer morango do amor

Anne, que vive em Santo Antônio de Jesus, percebeu um filão de negócio com a febre do doce de açúcar cristalizado

Monique Lobo

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 13:00

Anne vende os doces e ainda ganha dinheiro ensinando outras confeiteiras a fazer o quitute Crédito: Arquivo pessoal

A febre do morango do amor arrastou um enxurrada de vídeos com pessoas testando a receita do doce, outros falhando miseravelmente, além de uma infinidade de frutas cobertas com brigadeiro branco e calda de açúcar cristalizado. Mas a comoção que nasceu na internet trouxe também uma onda de oportunidades.

>

Confeiteiras de todo o país estão fazendo um dinheiro extra com o produto. Porém, uma baiana de Santo Antônio de Jesus, cidade do Recôncavo, foi além e conseguiu faturar R$ 60 mil em um mês ensinando a fazer o doce.>

Baiana fatura alto ensinando outras pessoas a fazer morango do amor 1 de 5

Se você procurar por Claudiane Santana, de 37 anos, lá em Santo Antônio, pode ser que tenha dificuldade em encontrá-la. Mas se falar Anne Cakes (@anne_cakes7), com certeza, alguém vai te indicar um dos três pontos da sua confeitaria: a loja, que fica na Avenida Barros e Almeida, no centro da cidade, o food truck, que está estacionado na praça Padre Mateus, ou a fábrica, que fica no bairro São Benedito. >

Empreendedora raiz, daquelas que têm o instinto forte, Anne, como prefere ser chamada, percebeu um fenômeno que estava à margem daquela infinidade de postagens: as dúvidas sobre o ponto da calda.>

Parece fácil banhar o brigadeiro recheado naquela poça vermelha de açúcar derretido, mas o que teve de gente mirando no morango do amor e acertando no "morango do ódio" - como são chamadas as tentativas frustradas nas redes sociais - daria pra fazer uma nova trend. >

Foi aí que a luz acendeu para Anne. "Eu recebia muitas mensagens de pessoas falando que tinham dificuldade. Muitas confeiteiras tinham dificuldade em fazer o ponto da calda. Se você não der o ponto correto, ela vai derreter, vai queimar, não vai pegar o ponto do vidro. Foi quando eu vi a oportunidade", lembra.>

Ela já tinha experiência ensinando outras receitas. Antes do morango do amor virar a sensação que estamos acompanhando, Anne já tinha lançado alguns ebooks - que é uma versão digital de um livro - através da plataforma de economia criativa Hotmart. Então, resolveu fazer um focado no doce popularizado. >

O livro foi lançado no início de julho e virou um sucesso na plataforma. Não só o de Anne, a propósito. O nicho como um todo de ebooks e cursos na Hotmart sobre morango do amor movimentaram, entre os dias 17 e 23 julho, cerca de R$ 100 mil na plataforma. >

"A internet tem o potencial de transformar qualquer coisa em algo desejável. Porque o produto em si não tem novidade, são técnicas já muito conhecidas da confeitaria, mas muitos vídeos circulando despertam a curiosidade", avalia a confeiteira. >

Essa também é a percepção de Alexandre Abramo, diretor de Desenvolvimento de Mercado da Hotmart, onde o ebook de Anne está hospedado. "A febre do morango do amor é um exemplo perfeito de como o mercado digital consegue transformar tendências passageiras em grandes oportunidades de negócio. Quando o produtor já tem autoridade construída e uma comunidade engajada, a resposta pode ser rápida e eficaz. A baixa barreira de entrada dos negócios digitais permite que essas ideias se tornem produtos em tempo recorde e isso é o que torna esse ecossistema tão potente para quem sabe acompanhar o pulso da cultura", explica. >

E como se fosse pouco, Anne ainda fatura vendendo o quitute. No último mês, alcançou R$ 10 mil só comercializando o docinho vermelho. "A caixa do morango, hoje, tá sendo vendida por R$ 70. O valor dele, em média, é de $15 a $18. Então, dá pra faturar muito", comemora.>

A fila de clientes dobra o quarteirão da loja. "Eu produzi 250 morangos do amor, na sexta-feira passada [dia 25 de julho] e esgotou em menos de três minutos. No dia seguinte, fiz mais 280, esgotou também", conta orgulhosa. Para dar conta da demanda, incluiu no cardápio um novo item: a coxinha do amor. >

"Como todo bom empreendedor, você precisa estar ligado nas oportunidades e estar sempre renovando. O ideal é estar sempre de olho nas redes sociais, ouvir os clientes e ficar atento ao que está surgindo. Se você percebe que um número fora do normal de pessoas começa a falar sobre algo, você precisa ter a sabedoria de usar isso de forma benéfica para o seu negócio", aconselha.>

Confira os ebooks de Anne Cakes:>

Trezentos reais e um sonho>

Quem vê essa empresária com três espaços a pleno vapor e oito funcionários não imagina que tudo isso nasceu da necessidade. Antes de virar confeiteira, Anne dependia exclusivamente da renda do marido, Matheus. Quando a filha, Sophia, completou seis meses, a dificuldade financeira chegou a fazer faltar leite e fralda para a criança. >

"Foi quando, em um mês, pagamos tudo que precisava com o salário dele e sobrou apenas R$ 338. Cheguei pra ele e pedi o valor emprestado. Fui em um mercadinho e comprei os materiais para fazer fatias de torta. Não tinha nada, pedi batedeira e forma emprestadas e comecei", recorda. >

Quando a filha fez um ano, o marido de Anne sofreu um acidente de trabalho. Precisou se afastar do emprego por 90 dias e foi encostado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Foi aí que ela tomou a frente e transformou a sua renda na principal da casa. "Eu passei a faturar R$ 12 mil nessa época", conta. >