LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

MPT abre investigação de morte de trabalhador eletrocutado no oeste da Bahia

Sérgio Matos Figueredo morreu após receber uma descarga elétrica

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 20:00

MPT Crédito: Divulgação/MPT-BA

Um homem, de 32 anos, morreu após receber uma descarga elétrica, no município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado. O caso aconteceu em uma fazenda, na zona rural do município. O Ministério Público do Trabalho (MPT) afirmou, nesta sexta-feira (08), que abrirá um processo para apurar as circunstâncias da morte.

De acordo com as informações da Polícia Civil (PC), o caso foi registrado como morte acidental. Sérgio Matos Figueredo recebeu uma descarga elétrica em uma fazenda, onde trabalhava como eletricista no momento do acidente, registrado na última quarta-feira (6).

Ainda segundo a PC, os laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT) devem ajudar a esclarecer a causa da morte do rapaz.

A morte de Sérgio será investigada pelo Ministério Público do Trabalho. O órgão informou que no momento está buscando informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu ao chamado e foi o responsável pela remoção do corpo do trabalhador.

"Assim que o empregador for identificado, será convocado a prestar os esclarecimentos sobre a adoção das normas de garantia e proteção da saúde e da segurança de seus empregados diretos e indiretos. As circunstâncias do acidente e de todas as medidas de prevenção de acidentes e de gestão de riscos na propriedade rural serão investigadas", disse o órgão.