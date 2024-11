BAHIA

Salvador é uma das seis capitais brasileiras mais promissoras, diz pesquisa

Cidade avançou 16 posições no ranking mundial desde 2004

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 19:14

Salvador, Bahia Crédito: Reprodução I Freepik

Uma pesquisa da consultoria de gestão estratégica Kearney aponta Salvador como uma das seis capitais brasileiras elencadas no ranking das cidades mais promissoras do mundo. Na liderança da lista estão: Nova York, nos Estados Unidos, Londres, na Inglaterra, Paris, na França, e Tóquio, no Japão.

De todo o Brasil, integram a listas as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. O estudo aponta que Salvador melhorou em termos de conectividade e atividade dos negócios, o que levou às melhores avaliações. O levantamento foi divulgado pela revista Valor Econômico.

Nos últimos 19 anos, a capital baiana melhorou 16 posições no ranking mundial, deixando a 124ª, conquistada em 2004, para a 108ª, em 2023. Em todo o mundo, 156 cidades são avaliadas.

Durante a análise da pesquisa, foram avaliadas 31 categorias de métricas, agrupadas em cinco campos.

Volume de negócios: representa 30% no indicador;

Capital humano: 30%;

Troca de informações ou conectividade: 15%;

Experiência cultural: 15%;

Engajamento político: 10%.

"O aumento do peso relacionado com as atividades de serviços contribuiu para a subida no ranking de várias cidades", avaliou ao Valor o sócio da Kearney e porta-voz da consultoria no Brasil, Mark Essle.