BAÍA DE TODOS-OS-SANTOS

Salvador tem aumento de mais de 50% no turismo náutico estrangeiro em um ano

Na abertura oficial do Salvador Boat Show, nesta quinta-feira (7), o prefeito Bruno Reis anunciou que pretende implantar uma marina pública municipal

Vitor Rocha

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 05:00

Bruno Reis no Salvador Boat Show Crédito: Paula Froes/CORREIO

Salvador, com a segunda maior baía navegável do mundo, tem atraído cada vez mais olhares e investimentos voltados ao turismo náutico, um setor que movimenta desde atividades de operação nas marinas até gastronomia, cultura e tecnologia náutica. Este ano, a capital baiana já recebeu 77 embarcações estrangeiras de 33 países, um aumento de mais de 50% em relação a 2023, segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec).

Na abertura oficial do Salvador Boat Show, um dos maiores eventos de turismo náutico do Brasil, nesta quinta-feira (7), na Bahia Marina, o prefeito Bruno Reis anunciou que pretende implantar uma marina pública municipal, com a perspectiva de ampliar a geração de emprego e formação de mão de obra especializada.

“Pela primeira vez a Boat Show vem para o Nordeste brasileiro. Um evento extremamente importante para consolidar o potencial que a Baía de Todos os Santos tem. Vai atrair milhares de visitantes neste período para fazer aquisições do setor náutico.Também vai lotar bares, restaurantes e hotéis. É um evento que estimula o turismo na nossa cidade”, declarou o prefeito Bruno Reis. A maior vitrine náutica do país espera receber mais de 8 mil visitantes até domingo (10). A programação ocorre sempre das 14h às 20h.

Diretor de desenvolvimento econômico da Semdec, Fernando Paraiso afirmou que a capital baiana já chegou a receber 400 embarcações por ano durante os anos 2000, mas que o segmento foi diminuindo com o tempo. Após o período pandêmico, ele disse que o setor voltou a crescer e deve atingir entre 80 e 100 embarcações até o final do ano. Um dos motivos atrativos para a chegada nos portos de Salvador é o programa SAC Náutico, responsável por desburocratizar a operação e permanência das embarcações. “A gente tem um tempo de regularização do capitão estrangeiro de três a quatro horas. Em um único local, um capitão pode fazer todas as questões de receita, Polícia Federal. Toda a questão de regularização é facilitada pelo serviço”, disse.

O potencial da atividade náutica na Baía de Todos-os-Santos é maior, inclusive, que a região do Caribe, segundo Cecília Avena, diretora da Associação Náutica da Bahia. “A gente vê que há um movimento para o fomento do setor náutico. Estamos falando de um setor que movimenta muitos outros. A gente movimenta o turismo, hotelaria, indústria, gastronomia”, destacou. Ela ainda acrescentou que o incentivo à prática náutica deve ser através de uma mobilização geral da sociedade, incluindo os setores público e privado. “O maior impacto disso é nas pessoas. As pessoas que vão ter oportunidade de trabalho, vão ter mão de obra para manutenção de barco, vão ter um tratamento adequado para os barcos. É um mundo de opções”, afirmou.

Além da construção de uma marina pública municipal, o prefeito Bruno Reis declarou que há uma série de ações em planejamento para o fomento da atividade náutica. “A gente trabalha para atrair estaleiros que possam vir produzir as embarcações aqui em Salvador. Para isso, temos um conjunto de estímulos fiscais em curso através dos programas da prefeitura”, ressaltou.

Cerca de 30 barcos estão em exposição durante o evento, que inclui pequenas embarcações até lanchas de luxo. O Salvador Boat Show reúne grandes marcas do setor como Schaefer, Ventura, Azov, Real, Carbrasmar, NX Boats, Yamaha e Sea Doo.

O evento ainda vai contar com apresentação de veleiros e catamarãs do Grupo Beneteau pela Aloha Náutica. Para as crianças, experiências sensoriais em veleiros e oficinas náuticas que serão oferecidas pelo I9 a partir desta sexta-feira (8).