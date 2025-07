EVENTO

Festival Bon Odori terá prévia no Salvador Norte Shopping; confira

Ação antecipa as celebrações do maior evento dedicado à cultura oriental na capital baiana

Tharsila Prates

Publicado em 2 de julho de 2025 às 22:02

Bon Odori será realizado no Parque de Exposições, entre os dias 5 e 7 de setembro Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

Pela primeira vez, o Festival da Cultura Japonesa de Salvador vai ao Salvador Norte Shopping, antecipando as celebrações do maior evento dedicado à cultura oriental na capital baiana.>

A ação do shopping será uma prévia do evento Bon Odori, a ser realizado entre os dias 5 e 7 de setembro, no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador, e oferece uma programação variada com atrações para todas as idades, incluindo oficinas culturais, concursos, jogos, shows de música e dança, artes marciais e workshops.>

O evento gratuito ocorrerá entre os dias 17 e 20 deste mês, e de 25 a 27 de julho, e reúne atrações para todas as idades que vão conhecer as tradições milenares e as manifestações do mundo pop. >

A experiência inclui oficinas de origami, shodô (caligrafia japonesa) e mangá, além de apresentações culturais, rodas de conversa, concurso de cosplays, danças tradicionais, shows, demonstrações de artes marciais e uma feira temática com produtos típicos.>

As atividades acontecem simultaneamente no Espaço de Eventos e na Praça de Alimentação, localizados no piso L3 do Salvador Norte. As oficinas contam com vagas limitadas e, para participar, é necessário inscrever-se pelo App Salvador Norte a partir de 10 de julho. >

Serviço:>

Festival da Cultura Japonesa vai ao Salvador Norte>

Datas: 17, 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de julho de 2025>

Horários: na quinta (17/07), das 18h30 às 20h30; nas sextas e sábados (18, 19, 25 e 26/07), das 11h às 22h; e nos domingos (20 e 27/07), das 12h às 21h>

Onde: Salvador Norte Shopping, piso L3, Espaço de Eventos e Praça de Alimentação;>