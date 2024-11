MOBILIDADE

Taxistas de Salvador terão até dia 6 de dezembro para realizar vistoria anual

Serviço é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

"Os alvarás que estão programados para a vistoria do dia poderão ser atendidos por ordem de chegada, sem necessidade de fazer o pré-agendamento. Quem desejar, também poderá antecipar as datas da vistoria, no entanto devem agendar o serviço através do site, buscar pela opção Inspeção Veicular Táxi, escolhendo o dia e horário", informa a pasta.