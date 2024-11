VITRINE DO CAMPO

E-Agro 2024 chega a Salvador para conectar o agronegócio baiano à cidade

Feira de tecnologia agrícola abriu suas portas nesta quinta-feira (dia 7) e segue até sábado (dia 9)

Donaldson Gomes

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 13:23

Uso de realidade virtual encanta visitantes de todas as idades Crédito: Divulgação Abapa

A feira de tecnologia agrícola e-Agro abriu suas portas nesta quinta-feira, dia 7, e se estenderá até sábado (9), no Centro de Convenções de Salvador. Em seu terceiro ano na capital, o evento reúne uma diversidade de produtos e soluções para o agronegócio, destacando desde o artesanato e itens autênticos da Bahia até inovações tecnológicas, startups, soluções digitais e rodadas de negócios. O objetivo principal é aproximar o campo da cidade, promovendo conexões e conhecimento para o público urbano.

Humberto Miranda, presidente do Sistema Faeb/Senar/Sindicatos e anfitrião do evento, sublinhou a importância da e-Agro como espaço de visibilidade para pequenos e grandes produtores. “Este evento simboliza a diversidade e a força do agronegócio baiano, que representa mais da metade do PIB do estado. Aqui, o pequeno empresário mostra seu valor, e o grande produtor compartilha tecnologias e conhecimentos que beneficiam toda a sociedade,” afirmou Miranda.

“Amparado por pesquisa, apoio governamental e investimentos em capacitação, o setor algodoeiro da Bahia evoluiu, aumentando a produtividade com sustentabilidade e eficiência. Esse avanço contribuiu diretamente para que o Brasil se tornasse um grande produtor e exportador mundial de algodão ”, destaca o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Luiz Carlos Bergamaschi. Ele também destacou o compromisso socioambiental do setor. “Trazemos para este evento os resultados de um estudo da Universidade Federal de Viçosa, que mostra que cada real investido na cadeia produtiva do algodão na Bahia gera um retorno médio de R$3,53, revertido em renda, desenvolvimento e benefícios para as pessoas que aqui vivem”, completou.

O Secretário de Agricultura da Bahia, Wallisson Tum, também participou da abertura e reforçou o papel do agronegócio no incentivo a novos negócios. “Estamos construindo um plano de desenvolvimento econômico para o estado, com o apoio dos diversos players do agro. Precisamos identificar as principais demandas para investir no que é necessário e impulsionar o crescimento da Bahia” declarou, reforçando o apoio do governo estadual ao setor e anunciando o retorno da Fenagro, feira promovida pela Secretaria de Agricultura, que voltará ao calendário de eventos estaduais após um hiato de cinco anos.

Parada obrigatória

O estande conjunto da Aiba e da Abapa atrai o público e se destaca como parada obrigatória para estudantes e visitantes na e-Agro. Além dos mascotes Dão, Emílio e Sojita, que fazem sucesso entre os visitantes, a equipe técnica do Centro de Treinamento e Tecnologia da Abapa e do Programa Educacional Conhecendo o Agro recebe o público com informações sobre a produção de algodão na Bahia.