PREPARATIVOS

Davi Brito mostra pré-operatório para Lipo HD e comete gafe

Ex-BBB anunciou que fará cirurgia plástica neste sábado (26)

Nos preparativos para passar por cirurgia plástica de lipoaspiração com a técnica Lipo HD, Davi Brito mostrou mais uma etapa realizada na manhã desta sexta-feira (25): as consultas do pré-operatório. Segundo o ex-BBB, a cirurgia será neste sábado (26) em uma clinica de estética em Salvador. >