NOVA POSTURA

Após polêmicas, Davi Brito promete mudança de postura nas redes: 'Um novo Davi'

Ex-BBB explicou como ele vai agir a partir de agora

O influenciador e ex-BBB Davi Brito usou os Stories do Instagram nesta quinta-feira (24) para anunciar que pretende adotar uma nova postura nas redes sociais. Segundo ele, a decisão veio após uma conversa séria com sua equipe de assessoria, que marcou um momento de virada. >

"Ontem eu estava batendo um papo sério com minha assessoria, papo de virada de chave", contou Davi. "A partir de hoje, vocês vão ver um novo Davi aqui com vocês. Até o jeito de eu falar e me comportar na internet vai mudar”, declarou Davi. Ele explicou que vai passar a gravar Stories com camisa por conta das crianças que assistem. >