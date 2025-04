SEM LIMITES

Davi Brito debocha após ser detido por dirigir embriagado: 'Carro já responde em liberdade'

Baiano foi parar na delegacia na madrugada desta quinta (17) com sinais de embriaguez ao volante

O campeão do BBB 24 publicou uma foto no pátio da Transalvador após liberação do carro e debochou em legenda. "Acho que to indo bem na faculdade de Direito, soltei meu 1º cliente", escreveu o baiano. Minutos depois, o influenciador fez um vídeo onde ironizou o caso, se colocando à disposição para ajudar outras pessoas com o mesmo problema.>