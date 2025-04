TV

Campeão do BBB 24, Davi Brito detona reality e diz querer distância: 'Meu caráter não permite'

Milionário falou sobre retorno à TV

Fernanda Varela

Publicado em 17 de abril de 2025 às 05:30

Davi Brito Crédito: Reprodução

O campeão do BBB 24, Davi Brito, detonou o reality show “De Férias com Ex”. Ele, que disse que toparia entrar no programa A Fazenda se recebesse uma boa proposta, deixou claro que jamais participaria dessa outra atração. >

“Não. Esse aí eu não iria, é muita sacanagem. Porque assim, meu caráter não me permite estar participando desses meios. Por que eu ia querer estar de férias com uma ex? Por que eu ia querer estar de férias com pessoas que não fazem mais parte da minha vida? Eu não me vejo participando desse tipo de reality”, garantiu em entrevista ao programa LeoDias.>