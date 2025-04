TV

Do BBB para A Fazenda? Davi Brito fala sobre participação no reality da Record

Irmã do brother chegou a participar de uma das edições

Mas não é tudo que Davi faria por dinheiro. Ele disse que no caso de um reality com foco em relacionamentos, como o "De Férias com Ex", ele jamais toparia.

"Não. Esse aí eu não iria, é muita sacanagem. Porque assim, meu caráter não me permite estar participando desses meios. Por que eu ia querer estar de férias com uma ex? Por que eu ia querer estar de férias com pessoas que não fazem mais parte da minha vida? Eu não me vejo participando desse tipo de reality", garantiu.