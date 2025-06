WHITE PARTY

Filhos de Xanddy e Carla Perez surgem com namoradas em festa de famosa em Salvador

Victor Alexandre e Camilly Victória posaram com suas parceiras na badalada celebração de Andrea Guimarães

Os filhos de Xanddy e Carla Perez, Victor Alexandre (22) e Camilly Victória (23), marcaram presença na festa da influenciadora e organizadora de eventos Andrea Guimarães, realizada neste sábado (7), em Salvador. Vivendo atualmente nos Estados Unidos com os pais, os irmãos chamaram atenção ao surgirem acompanhados de suas respectivas namoradas, em uma rara aparição pública da família completa no Brasil. >

Victor Alexandre, que namora a dominicana Jarline Batista há quase cinco anos, posou ao lado da companheira na white party. Conhecidos por compartilhar momentos fitness nas redes sociais, o casal costuma fazer sucesso com fotos de treino e comparações de bíceps.>

Já Camilly Victória surpreendeu ao aparecer pela primeira vez com sua nova namorada. A jovem cantora, que encerrou o relacionamento com Daze no fim de 2024, apresentou discretamente a nova parceira, cujo nome ainda não foi revelado, durante o evento. Essa é a primeira vez que ela assume publicamente um novo romance desde o término anterior.>