O SUCESSOR?

Filho de Gugu diz que quer ser apresentador e reação da web divide opiniões: 'Carisma de um poste'

João Augusto revelou que está se preparando para seguir carreira na TV

João Augusto Liberato, filho mais velho do apresentador Gugu Liberato, revelou que está se preparando para seguir os passos do pai na televisão. Em entrevista à Folha de S. Paulo, o jovem de 22 anos afirmou que deseja construir sua trajetória como comunicador e, mesmo diante das críticas, segue determinado a alcançar esse objetivo. >

"Tenho vontade de fazer parte da televisão. As pessoas sempre perguntam, mas eu respondo que a televisão é algo que exige muita experiência", explicou João. Ele ressaltou que não espera privilégios por ser filho de uma celebridade: "A pessoa tem que sair do zero. Foi assim com o meu pai e com todos os grandes apresentadores. Não é porque eu sou filho de famoso que eu vou virar uma estrela da televisão".>