NA PISCINA

Fátima Bernardes surge de maiô decotado em férias na França: 'Bom domingo'

Apresentadora está curtindo os dias de descanso com a filha Laura Bonemer

Fátima Bernardes está aproveitando dias de férias em uma viagem na França, acompanhada da filha Laura Bonemer. Neste domingo (8), a apresentadora publicou duas fotos em seu perfil no Instagram em que aparece curtindo o dia ensolarado na piscina. Ela chamou a atenção pelo look escolhido: um maiô decotado.>

"Muito bom viajar com uma fotógrafa só pra mim. Amei, filha. Obrigada pelas fotos, Laura. Bom domingo", escreveu, na legenda da postagem.>

A publicação arrancou elogios dos seguidores. "O combo de nascer: inteligente, linda e elegante", disse uma pessoa. "Eu também prefiro maiô do que biquíni, Fátima. Acho tão mais bonito, feminino, elegante...", opinou outra. "Leveza, simpatia e inteligência. A @fatimabernardes é uma mulher incrível. Admiro muito", postou uma terceira.>

No dia anterior, Fátima já havia publicado uma foto com a filha Laura, de 27 anos, na praia. A jovem mora em Paris, na França, e recentemente concluiu o curso de mestrado. "Na praia, com essa parceira linda", afirmou a jornalista.>