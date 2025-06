FAMOSOS

Marise Wipani, atriz de 'Xena: A Princesa Guerreira' morre no dia do aniversário

Atriz que interpretou séries de sucesso nos anos 90, faleceu cercada por amigos e familiares

Marise Wipani, atriz neozelandesa que fez parte do elenco das séries de sucesso "Xena: A Princesa Guerreira" e "Hércules: A Lendária Jornada", faleceu na sexta-feira (06), justamente no dia em que completava 61 anos. A informação foi divulgada na página oficial da artista no Facebook. A causa da morte não foi revelada. >