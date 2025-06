SAIBA MAIS

Mãe da ex-BBB Vanessa Lopes faz cirurgia íntima e gera polêmica ao publicar resultado

Liziane Lopes compartilhou detalhes da sua cirurgia íntima e depois apagou os registros; Brasil tem o recorde mundial em cirurgias íntimas femininas

No entanto, a repercussão das imagens compartilhadas, que mostravam parte do pós-operatório, não foi positiva. Após críticas e comentários negativos, Liziane apagou os registros mais íntimos, mas seguiu falando sobre o processo de recuperação e os cuidados pós-cirúrgicos.>

O que é a ninfoplastia e por que tantas mulheres recorrem a ela?

Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), o Brasil lidera o ranking mundial de cirurgias íntimas femininas. Em 2023, mais de 28 mil procedimentos do tipo foram realizados no país, mais que nos Estados Unidos.>

"É hipocrisia. As mesmas pessoas que compartilham memes violentos se escandalizam com uma cirurgia íntima feita com segurança por uma mulher adulta", declarou.>

O episódio envolvendo Liziane Lopes evidencia como o corpo feminino segue sendo alvo de julgamentos e padrões irreais. Enquanto parte do público aplaude a liberdade de escolha, outra se incomoda com a exposição do tema. Fato é que as cirurgias íntimas estão em alta, e o debate sobre seus reais motivos e consequências segue mais necessário do que nunca.>