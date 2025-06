FAMOSOS

Saory Cardoso volta a falar sobre término com Marcello Novaes: 'Narcisistas querem plateia'

Modelo comparou o rompimento com o do cantor Luan Pereira e revelou críticas constantes do ator sobre seu corpo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de junho de 2025 às 14:04

Marcello Novaes e Saory Cardoso Crédito: Reprodução

A modelo Saory Cardoso, de 29 anos, voltou a comentar publicamente sobre o conturbado término com o ator Marcello Novaes, de 62 anos. Em resposta a uma publicação sobre o fim do relacionamento entre Luan Pereira e Duda Correa em que o cantor teria encerrado tudo por mensagem, Saory não se conteve: "Situação super parecida com a minha e sigo achando lamentável. Oh raça!".>

Ela comparou as atitudes e não poupou críticas: "Rompem relações sem respeito, empatia ou carinho… e por telefone!", escreveu ao repostar a notícia nas redes sociais.>

A separação entre Saory e Novaes veio à tona após o ator declarar que estava solteiro na festa de lançamento da novela "Dona de Mim", da TV Globo. À imprensa, Marcello justificou o término dizendo que precisava "focar no trabalho". Mas, pouco depois, a modelo expôs sua versão: o relacionamento de três anos teria chegado ao fim por uma ligação e pelo fato de ela ter feito um preenchimento estético no bumbum.>

"É um momento delicado pra mim. Ele terminou comigo por telefone poucos dias depois do procedimento. Disse que ficou incomodado com isso", escreveu Saory em suas redes. Ainda segundo ela, o fim do relacionamento foi comunicado por uma chamada de áudio, sem qualquer conversa pessoal.>

Sem citar nomes, a influenciadora compartilhou mensagens enigmáticas como: "Narcisistas não querem parceiros, querem plateia, aplauso e submissão" e "Ele faz questão de te diminuir porque precisa se sentir maior", o que os fãs entenderam como indiretas ao ex-companheiro.>

Além disso, Saory afirmou que o ator fazia críticas constantes à sua aparência. "Minhas pernas eram 'finas demais', minha bunda 'parecia duas bolas murchas', meu cabelo 'grande demais'. Quando eu fazia a unha, ele dizia 'odeio unha feita'. Tudo em mim era feio", desabafou a modelo em uma página de fofoca no Instagram.>

Mineira, Saory já teve um breve namoro com o ator Eduardo Galvão em 2017, que faleceu em 2020. Ela também participou do reality De Férias com o Ex e foi apontada como affair de Neymar, após ser vista em Paris e convidada para a festa de Réveillon do jogador em Barra Grande, na Bahia.>

Marcello Novaes, por sua vez, é pai de Pedro Novaes, de seu casamento com a atriz Leticia Spiller, e de Diogo Novaes, fruto do relacionamento com a empresária Sheyla Beta.>