NOVELA DAS 9

No mês do orgulho, desfecho do casal Laís e Cecília em 'Vale Tudo' revolta fãs

Público LGBTQIAPN+ critica a separação trágica exibida justamente em junho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de junho de 2025 às 17:14

Casal Laís e Cecília em Vale Tudo Crédito: Divulgação

A nova versão da novela Vale Tudo, exibida pela TV Globo, reacendeu um debate importante sobre representatividade LGBTQIAPN+ na teledramaturgia. O casal Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings), que havia conquistado o público com uma trama promissora, agora vive um drama que provocou revolta nas redes sociais. A separação das personagens ocorre justo em junho, o mês do orgulho LGBTQIAPN+.>

Nos capítulos que foram ao ar entre os dias 31 de maio e 2 de junho, Cecília sofre um acidente grave, entra em coma, e Laís acaba desaparecendo no mar. Apesar de a autora Manuela Dias ter declarado que não mataria nenhuma das duas, o enredo se aproxima demais da versão original de 1988, em que a personagem morre, uma escolha que, na época, foi influenciada por pressões de um público mais conservador.>

Em 2025, a promessa de uma abordagem mais sensível e atualizada esbarrou em uma narrativa que, embora não elimine fisicamente as personagens, impõe uma separação forçada em meio ao luto e à tragédia, repetindo estigmas. Com isso, a novela acabou recebendo uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Usuários do X (antigo Twitter) lamentaram a ausência de gestos de afeto mais marcantes entre o casal, que sequer trocou um beijo durante o pedido de casamento.>

Vale Tudo 1 de 5

"Manuela Dias tinha todos os meses do ano pra separar o casal, e escolhe justo o mês do orgulho. Isso não é representatividade, é retrocesso", escreveu um internauta. >

"Elas não morreram, mas a história foi reduzida a tragédia. Nem um beijo rolou. É sempre o mesmo ciclo de dor pra casais LGBT", comentou outro.>