Vale Tudo: Fátima chantageia Marco Aurélio e César cai em armadilha; veja o resumo da semana (2 a 7/6)

Heider Sacramento

Publicado em 2 de junho de 2025 às 06:45

Maria de Fátima Crédito: Reprodução/TV Globo

A semana de Vale Tudo promete uma série de reviravoltas que vão abalar os relacionamentos e mexer com os bastidores do poder. A trama escrita por Manuela Dias e dirigida por Paulo Silvestrini esquenta com traições, chantagens e decisões que podem mudar o rumo dos personagens. >

Logo na segunda-feira (2), Odete Roitman enfrenta Marco Aurélio, enquanto ele é surpreendido com a notícia de que Cecília sofreu um grave acidente. Afonso rompe com Solange, mas não esconde de Heleninha que está interessado em Maria de Fátima. A reviravolta vem quando Solange descobre que Odete bancava seu salário em Madri. “Foi ela quem te colocou lá, Afonso”, revela a jovem, deixando o ex-namorado perplexo.>

Na terça-feira (3), Afonso confronta Solange: “Essa acusação é séria. Você vai ter que provar”. Enquanto isso, Maria de Fátima se surpreende com uma decisão do empresário. Odete nega envolvimento com a contratação de Solange, enquanto Marco Aurélio se emociona com Sarita. Poliana fecha contrato com Heleninha, e Solange reencontra Afonso.>

O capítulo de quarta-feira (4) é marcado por mágoas: Afonso e Solange não conseguem se entender. César, em uma jogada arriscada, convence a recepcionista do hotel a lhe entregar a chave do quarto de Maria de Fátima, que nota que o cofre onde guarda os dólares foi arrombado. Após descobrir que Afonso se envolveu com Maria de Fátima, Solange pede um tempo. Embriagada, ela é amparada por Mário Sérgio, enquanto Afonso é pego de surpresa ao chegar em sua casa.>

Na quinta-feira (5), os atritos continuam. Leila revela a Marco Aurélio que terminou com Renato, e Odete adverte Celina sobre seu envolvimento com Estéban. Poliana sofre um acidente, obrigando Raquel a assumir o serviço no evento de Heleninha. César confessa a Maria de Fátima que pegou os dólares, enquanto Raquel desabafa sobre a humilhação que sentiu.>

Sexta-feira (6) traz manipulação e dissimulação. Maria de Fátima finge estar animada com a viagem ao Uruguai, mas tem outros planos. Ela avisa a Raquel que passará três semanas fora a trabalho, enquanto joga charme para Afonso. Ao mesmo tempo, Marco Aurélio se aproxima de Leila, e Celina se choca ao saber que foi investigada por ordem de Odete.>

A semana termina no sábado (7) com uma jogada ousada de Maria de Fátima, que propõe a Marco Aurélio um acordo: “Dou a mala com os dólares se você conseguir um emprego para César na TCA”. César, por sua vez, é rendido por capangas de Marco Aurélio. Raquel descobre que a viagem da filha foi cancelada, e Marco Aurélio se impressiona com a ousadia de Leila. Para encerrar, Odete demonstra interesse em César, sugerindo que os próximos capítulos serão ainda mais explosivos.>