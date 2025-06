BEBÊ A CAMINHO

Jade Barbosa anuncia que está grávida do primeiro filho

'A realização de mais um sonho está a caminho', escreveu a medalhista olímpica

A ginasta e medalhista olímpica Jade Barbosa usou suas redes sociais para anunciar, neste domingo (1º), que está grávida do seu primeiro filho. Ela publicou um vídeo ao lado do marido, o administrador de empresas Leandro Fontanesi, onde aparece mostrando modelos de collants e, na sequência aparece segurando um body de bebê e o marido com imagens da ultrassom: “A realização de mais um sonho está a caminho. Estamos muito felizes”, escreveu a ginasta na legenda do vídeo. O casal está junto desde maio de 2019 e se casou em setembro de 2024. >