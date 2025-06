VEM AÍ?

Bia Miranda levanta suspeita de gravidez menos de 40 dias após dar à luz

Influenciadora recebeu apoio do namorado, Gato Preto, que mostrou testes nas redes

Menos de 40 dias após o nascimento da filha caçula, Maysha, a influenciadora Bia Miranda voltou a levantar suspeitas de uma nova gravidez. A informação foi revelada por seu atual companheiro, o também influenciador Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, através de vídeos publicados nos stories do Instagram. >

Nas imagens, Gato Preto aparece exibindo uma série de testes de gravidez comprados para Bia. Em um dos vídeos, ele comenta o resultado negativo de um dos testes, mas mantém o mistério: “Vocês que são mulheres e começam a perceber… Estranho”, afirmou, deixando no ar a possibilidade de uma nova gestação.>

Maysha, filha do casal, nasceu prematura em 23 de abril e precisou ficar internada por mais de um mês, recebendo alta apenas na última sexta-feira (30). Além da recém-nascida, Bia Miranda também é mãe de Kaleb, de 11 meses, fruto de um relacionamento anterior com o DJ Buarque.>

Após idas e vindas marcadas por polêmicas e acusações públicas, como a negação inicial de paternidade por parte de Gato Preto, o casal oficializou o relacionamento no início de maio. A troca de alianças foi registrada com clima romântico nas redes sociais, com direito a balões e declarações. “Não desiste de mim, eu estou disposto a melhorar por você”, escreveu o influenciador ao lado de Bia.>