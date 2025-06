SUPEROU?

Zé Felipe deixa a mansão onde vivia com Virginia após dizer que 'ninguém morre de amor'

Ex-casal anunciou o término durante turnê na Europa; declaração viralizou nas redes sociais

A separação entre Zé Felipe e Virgínia Fonseca continua repercutindo nas redes sociais após o cantor fazer um desabafo durante show em Portugal. O músico comentou sobre os últimos dias, quando ele e a ex-mulher anunciaram oficialmente o fim do relacionamento, no país europeu.>

“Se eu fosse um cantor romântico nesses últimos dois dias, acho que já tinha morrido”, disse Zé Felipe no palco, segundo vídeo compartilhado por fãs. Ele completou: “Mas o povo fala que ninguém morre de amor, só arrasta o c* no asfalto”. Ex-casal anunciou o término durante turnê na Europa; declaração viralizou nas redes sociais>