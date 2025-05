SEGUNDO COLUNISTA

Virginia era 'fria e grosseira' com Zé Felipe e ignorou pedido do ex; saiba detalhes

Influenciadora e cantor anunciaram o fim da relação após cinco anos juntos

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de maio de 2025 às 12:26

Virginia e Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

O anúncio da separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe, na noite de terça-feira (27), pegou muita gente de surpresa. Mas não seria tão chocante assim para as pessoas que convivem diretamente com o agora ex-casal. Isso porque a relação já estaria desgastada há tempos, com relatos de que a influenciadora tratava mal o ex-marido.>

Segundo a colunista Fabia Oliveira, do Metrópoles, a empresária era "fria e grosseira" com o filho de Leonardo em diversas situações. Inclusive, pessoas próximas dos dois afirmaram à jornalista que o comportamento de Virginia era ríspido e que Zé Felipe muitas vezes se submetia a situações desconfortáveis. O artista, por sua vez, foi descrito como alguém extremamente apaixonado.>

Um exemplo citado foi o pedido do cantor para que a então esposa parasse de seguir o ex-namorado Rezende nas redes sociais. Ela, porém, nunca teria atendido à solicitação. Fontes ouvidas por Fabia também falaram que Zé parecia "mais um funcionário à disposição de Virginia" de tanto que se entregava à relação. Já Virginia excluía até mesmo pessoas próximas ao cantor ao longo da relação.>

Os dois estavam em Portugal, onde o artista faz turnê, quando anunciaram a separação. Pouco depois, Zé Felipe - que chegou a ser alvo de especulações de que teria traído Virginia - falou que o fim do casamento com a influenciadora foi consensual e pediu que os fãs parassem de inventar coisas.>

