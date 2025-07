DIFERENÇA IMPRESSIONOU

Influenciadora choca com antes e depois do rosto após perder 20kg; compare

Bruna Unzueta emagreceu após combinação de alimentação saudável, atividade física e remédio prescrito por uma médica

Bruna assumiu que usou o remédio Mounjaro, mas deixou claro que ele não ajuda 100%, e que é preciso também mudar a rotina. A apresentadora ainda pontuou que o uso do medicamento foi com prescrição médica e que não sentiu muitos efeitos colaterais. "Transformador, mudou minha vida, voltei a me amar, me olhar com carinho", afirmou, emocionada.>