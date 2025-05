UÉ???

'Nunca fui fã do Zé Felipe e da Virginia', diz mulher que fez tatuagem pedindo retorno do casal

Entenda que motivou de verdade a moça a eternizar o momento na pele

"Na realidade, é pela família deles, as Marias", iniciou ela, se referindo às duas filhas do casal: Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, 2. Os dois ainda são pais de José Leonardo, de 8 meses.>

"Eu nunca fui fã do Zé Felipe e da Virginia, mas sou fã da família deles. Decidi tatuar porque no momento eu estava com vontade de fazer uma tatuagem e queria fazer o que eu estivesse sentindo. E, nesse momento, não tinha como não sentir a separação deste casal", completou.>