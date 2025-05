LONGE UM DO OUTRO

Após separação, Zé Felipe não participa de aniversário da filha com Virginia

Cantor segue em Portugal, enquanto influenciadora retornou ao Brasil para comemorar os 4 anos de Maria Alice

Maria Alice completa 4 anos nesta sexta-feira (30). A data, porém, não será celebrada com eventos luxuosos. Segundo o jornal Extra, Virginia optou por uma festinha discreta, na mansão em que morava com Zé Felipe. Apesar de estar longe da primogênita dessa vez, ele mostrou que conversou com ela via FaceTime, e também prestou homenagem nas redes sociais.>

O cantor, inclusive, decidiu que vai passar um tempo na casa dos pais, Leonardo e Poliana Rocha, com os quais vivia antes do casamento com Virginia. A influenciadora, por sua vez, também está repensando seu endereço fixo. Anunciada como rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval de 2026, ela teria o desejo de morar no Rio de Janeiro a partir do segundo semestre para se dedicar ao inédito posto. A mansão de Mangaratiba seria uma opção, já que fica a minutos de jatinho da capital do estado.>