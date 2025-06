OS PERSONAGENS

Bailarina, assessor, jogador e sogra: quem é quem entre os envolvidos na separação de Virginia e Zé Felipe

Cantor foi acusado de trair a influenciadora após anunciar o término

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de maio de 2025 às 08:56

Virgínia e Hebert Gomes; Poliana Rocha e Zé Felipe; e Karol Gerez Crédito: Reprodução/Instagram

Desde que Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciaram a separação, diversas especulações surgiram sobre o motivo do término. E, ainda que os dois tenham tentado mostrar tranquilidade até aqui - inclusive garantindo que seguem como bons amigos -, as redes sociais seguem em polvorosa, com diversos nomes sendo associados ao fim do casamento. Entre os envolvidos, estão familiares, um assessor e até uma bailarina do cantor, apontada como suposto affair do filho de Leonardo. Veja quem é quem:>

Bailarina de Zé Felipe>

Pouco depois que a separação do casal foi anunciada, o colunista Erlan Bastos, do portal Em Off, afirmou que Zé Felipe teria traído Virginia Fonseca com uma das bailarinas de sua banda. A suposta traição teria ocorrido nos bastidores dos shows, e o nome da moça envolvida seria Karol Gerez. Após ter seu nome envolvido na história, ela restringiu os comentários de suas publicações no Instagram. Zé, porém, negou que tenha tido um caso extraconjugal.>

"É tudo mentira. Não teve marketing. Todo mundo sabe que se tivesse acontecido uma traição o término não ia ser pacífico. Ninguém tem coração de barata. Tudo aconteceu do jeito que falamos mesmo. O futuro a Deus pertence e vamos ver como vai ser", disse, em entrevista à rádio Mega hits FM, de Portugal, depois de fazer um show em Coimbra, na última quarta-feira (28), onde a bailarina também estava.>

Jogador>

A repercussão da teoria de que Zé Felipe traiu Virginia com Karol teria provocado também o fim do namoro da bailarina com o jogador Matheus Araújo. O atleta apagou todas as fotos em que aparecia com a dançarina e retirou o status de relacionamento que mencionava o nome dela na biografia da rede social.>

Sogra de Virginia>

Um dos motivos que vem sendo apontados para o fim do casamento seria o fato de Virginia documentar e compartilhar tudo sobre a vida do ex-casal nas redes sociais. Zé, inclusive, já teria reclamado desse comportamento com os pais. Poliana Rocha, mãe do cantor, chegou a postar uma resposta numa caixinha de perguntas que parecia uma indireta, após uma pessoa questionar qual conselho ela daria a ele como mãe. "Ninguém vai lutar por você se você não lutar por si mesmo. O mundo respeita quem se impõe. Então, nunca abaixe a cabeça, seja forte, trabalhe duro e nunca aceite menos do que mereça", respondeu.>

Na última quinta-feira (29), a sogra de Virginia pediu que as pessoas parassem de inventar histórias, negando qualquer atrito com a Maressa, assessora do filho, e com a ex-nora: "Se eu tiver que falar alguma coisa para Virginia ou para o Zé Felipe, eu os conheço e eu falo para eles".>

Assessora de Zé Felipe>

Falando nela, a assessora de Zé Felipe também teve seu nome envolvido em especulações. Uma influenciadora gravou um vídeo falando sobre teorias envolvendo o término de Virginia e Zé, e insinuando que o cantor e Maressa tiveram um caso. Ela prontamente negou. "A sua teoria é idiota, apaga que dá tempo! O que você ganha vindo postar essa m* na internet? Isso tudo por engajamento? Será que vale a pena??? Eu espero de coração que a mão de Deus pese sobre você!".>

Prima de Virginia>

Rafaela Fonseca, que é prima de Virginia, foi uma das primeiras pessoas a se manifestar após a separação do casal famoso. Ela saiu em defesa da loira e criticou influenciadores que estão criando conteúdo sobre o fim do casamento. "Um bando de gente criando conteúdo com um término de casamento - vocês deveriam ter vergonha! Desumano, falta de empatia! Família é projeto de Deus, as pessoas deveriam se colocar mais no lugar do outro!", escreveu Rafaela no Instagram.>

Assessor>

Hebert Gomes, assessor de Virginia, esteve envolvido na primeira grande crise do casal. Zé Felipe estava incomodado com a constante presença do amigo de infância da mulher. A situação teria piorado após ele descobrir que Hebert era pago para filtrar as marcas interessadas na influenciadora, mas acabou não respondendo pedidos de várias empresas que desejavam patrocinar a festa de 50 milhões de seguidores de Virginia.>

Segundo o jornal Extra, o cantor deu um ultimato à então esposa em março, e os dois brigaram. Ela dispensou os serviços de Hebert, pelos quais estaria pagando R$ 30 mil mensais, em abril. Ele, então, foi morar sozinho em um apartamento dado pela amiga. Mas o assessor voltou a aparecer recentemente, e estava acompanhando Virginia em Portugal para o show que Zé Felipe fez em Coimbra nesta semana. Hebert, inclusive, é padrinho de José Leonardo, filho mais novo do agora ex-casal.>

Irmã de Zé Felipe>

Monyque Isabella Costa, que é irmã de Zé Felipe, desabafou sobre os ataques que vem recebendo nos últimos dias. Filha mais velha de Leonardo, ela disse que bloqueou muitas pessoas que estão destilando ódio contra ela e sua família nas redes sociais.>

"Deixa eu falar uma coisa com vocês? Eu sei que é muito difícil, em rede social, você falar para as pessoas não emitirem opinião sobre algo que elas não fazem ideia do que seja, né? Só que muita gente confunde liberdade de expressão com ofensa gratuita. Se tem uma coisa que eu não aceito aqui no meu Instagram, que, afinal, ainda é meu, são comentários de ódio gratuito contra mim e as pessoas que eu amo. Então, a quantidade de pessoas que bloqueei essa semana por destilarem ódio, de graça, contra pessoas que eu amo foi grande", falou.>