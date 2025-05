ENTENDA

Virginia revolta seguidores após término com Zé Felipe: 'Ele se livrou'

A influenciadora tem recebido inúmeras críticas por sua postura nas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 29 de maio de 2025 às 16:13

Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação Crédito: Reprodução

Menos de 48h se passaram após o anúncio do término por Virginia e Zé Felipe e a loira parece já estar de volta à rotina normalmente. Ou nem parece ter pausado para digerir o fim do casamento de 5 anos. Isso é o que tem apontado os seguidores da influenciadora que se revoltaram com a postura chamada de “fria e calculista” nas redes sociais. >

Os internautas indicaram que enquanto o ex-marido está abalado e triste com o fim do relacionamento, Virginia parece estar feliz ou “se divertindo com o término”. Zé Felipe não escondeu a emoção e caiu aos prantos durante show realizado em Coimbra, em Portugal, nesta quarta-feira (28).>

Em comentários deixados por fãs na última foto postada pela influenciadora no Instagram, as pessoas acusaram Virginia de ser insensível com o filho de Leonardo. “O menino se acabando e ela super fria. Ele se livrou”, disse uma seguidora. “Fria, sem empatia, só busca fama”, argumentou outra.>

Já em um vídeo em que ela aparece cantando nos bastidores do show do ex e dizendo “sofrer” com a música, fãs disseram que ela está brincando com a situação. “A mona está é feliz de estar se divorciando”, escreveu uma internauta. “Fria, calculista e sem noção”, disse outra.>

Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação nesta terça (27), através de um post conjunto. Os dois estão juntos em Portugal e afirmaram que a decisão foi tomada de forma amigável. O cantor ressaltou ao falar sobre o término pela primeira vez que não há nenhuma jogada de marketing na história, muito menos traição. >