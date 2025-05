'VOLTA PELO AMOR DE DEUS'

VÍDEO: Zé Felipe cai no choro em primeiro show após separação

Cantor não segurou a emoção e ficou muito emocionado

A separação não tem sido fácil para o cantor Zé Felipe. Nesta quarta-feira (28), ele subiu ao palco para fazer o seu primeiro show após anunciar o fim do casamento com Virginia, com quem ficou por cinco anos e teve três filhos. A apresentação aconteceu em Coimbra, Portugal.>