DEU RUIM

Jogador termina namoro e apaga fotos com bailarina após boatos de caso com Zé Felipe

Matheus Araújo apagou fotos e status de relacionamento com Karol Gerez

Os desdobramentos da separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca seguem ganhando repercussão nas redes sociais. Um novo capítulo da história envolve a bailarina Karol Gerez, integrante da equipe do cantor, que teria sido apontada como possível pivô do término .>

Segundo informações divulgadas pelo colunista Erlan Bastos, Karol estaria envolvida em uma suposta traição com Zé Felipe, o que teria motivado o fim do relacionamento do cantor. A repercussão da teoria teria provocado também o fim do namoro da bailarina com o jogador Matheus Araújo.>