CELEBRIDADES

De Rezende a Bruna Marquezine: veja as polêmicas que marcaram a trajetória de Virgínia e Zé Felipe

O agora ex-casal acumula controvérsias que vão de disputas judiciais a desentendimentos com celebridades

Heider Sacramento

Publicado em 28 de maio de 2025 às 10:30

Pedro Rezende, Virginia Fonseca e Bruna Marquezine Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca e Zé Felipe são dois dos nomes mais influentes da internet brasileira, e também dos mais comentados quando o assunto é polêmica. Com milhões de seguidores e uma vida pessoal amplamente compartilhada, o casal já protagonizou diversas controvérsias que agitaram os bastidores da fama. De disputas judiciais a críticas por comportamento, o CORREIO reuniu as principais polêmicas do agora ex-casal. Confira os episódios que mais deram o que falar: >

Término conturbado com Pedro Rezende

Entre 2018 e 2020, Virginia namorou o youtuber Pedro Rezende e, durante esse período, era contratada da agência ADR, da qual ele é sócio. Após o fim do relacionamento, Virginia processou a empresa alegando vínculo empregatício, enquanto a ADR exigia multa por quebra de contrato. O caso gerou repercussão quando a influenciadora solicitou justiça gratuita, negada pela Justiça por conta de sua condição financeira. O imbróglio foi encerrado com um acordo no qual ela pagou R$ 2 milhões.>

Climão com Bruna Marquezine

Em fevereiro deste ano, durantea festa de aniversário de João Guilherme na fazenda de Leonardo, pai de Zé Felipe, Bruna Marquezine compareceu, mas não apareceu em nenhuma das postagens de Virginia. A ausência da atriz nos registros gerou rumores de um possível desentendimento. “Tem algo estranho aí”, comentaram internautas no X (antigo Twitter), levantando a suspeita de um atrito entre as duas famosas.>

Virginia e Zé Felipe 1 de 12

Críticas à base da WePink e ranking no Reclame Aqui

Em 2023, Virginia lançou uma base facial pela WePink, sua marca de cosméticos, e prometeu resultados equivalentes aos de produtos importados. No entanto, o produto foi registrado como grau 1 pela Anvisa, o que indica ausência de ativos dermatológicos. A base foi acusada de propaganda enganosa e, em 2025, a WePink foi uma das marcas mais reclamadas no Reclame Aqui, somando 70 mil queixas em apenas seis meses.>

Acusação de plágio com a marca Maria’s Baby

Outro produto que gerou burburinho foi o lançamento da marca de cuidados infantis “Maria’s Baby by Virginia Fonseca”, em 2022. Internautas notaram semelhanças com a “Kylie Baby”, de Kylie Jenner, e acusaram Virginia de ter se inspirado demais no design e conceito da linha americana.>

Amamentação vira alvo de críticas

Após declarar que não conseguiu amamentar sua filha Maria Alice por baixa produção de leite, Virginia foi criticada por parte do público. O episódio gerou debate nas redes sobre os desafios da maternidade real versus as expectativas do público sobre as influenciadoras mães.>

Ostentação nas redes sociais

Virginia já foi alvo de críticas por ostentar uma vida de luxo nas redes sociais. Em uma ocasião, ela exibiu uma bolsa avaliada em R$ 227 mil, o que gerou indignação em meio à crise econômica enfrentada por boa parte dos brasileiros.>

Treta com Evaristo Costa

Em 2023, um vídeo em que Maria Alice prefere o colo da babá ao ser vacinada provocou um comentário de Evaristo Costa: “Mãe é quem cria”. Zé Felipe respondeu com um rap em defesa de Virginia, o que acendeu um debate nas redes sobre criação, empatia e exposição de crianças.>

Acusação de gordofobia

O casal foi acusado de gordofobia em 2021 após rir de um vídeo de uma mulher relatando problemas com compulsão alimentar e obesidade. O caso gerou forte reação negativa e críticas sobre falta de empatia.>

Exposição excessiva das filhas