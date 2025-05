AZEDOU?

Lucas Guedez cancela viagem com Zé Felipe, solta indiretas e web aponta crise com Virgínia

Influenciador desabafa nas redes após desistir de turnê com o cantor na Europa e aumenta rumores de afastamento da família

Heider Sacramento

Publicado em 24 de maio de 2025 às 09:21

Lucas Guedez e Zé Felipe Crédito: Reprodução

Uma nova turbulência parece se formar ao redor da influenciadora Virgínia Fonseca. Desta vez, o epicentro da polêmica envolve seu melhor amigo e colega de palco no Sabadou, Lucas Guedez, que cancelou inesperadamente sua participação em uma viagem para Portugal ao lado do cantor Zé Felipe, marido de Virgínia. A decisão, acompanhada de mensagens enigmáticas nas redes sociais, reacendeu especulações sobre um possível rompimento na amizade com a família Fonseca Costa.

Lucas revelou o cancelamento em seus Stories na tarde de sexta-feira (22), frustrando os fãs que esperavam vê-lo ao lado de Zé Felipe durante um show em Guimarães, no norte de Portugal. "Para a galera de Portugal... só passando pra avisar que não irei mais!! Peço desculpas a todos, estava muito feliz com minha ida e vi que muitos de vocês também... Então peço compreensão e, em breve – se Deus quiser – estarei aí pra conhecer cada um de vocês. Obrigado pelo carinho", escreveu.

A simples desistência já chamou atenção, mas foram as postagens seguintes que incendiaram as redes. Em tom reflexivo, Guedez publicou uma frase sugestiva: "Dar às pessoas a mesma importância que elas nos dão. Talvez esse seja o segredo". Mais tarde, no X (antigo Twitter), o influenciador seguiu com desabafos ainda mais diretos: "Toda vez que faço isso, a vida me dá o mesmo recado: quem se esquece de si, sempre acaba se machucando. Tá na hora de aprender... Talvez do jeito mais difícil, mas aprender". Em seguida, completou: "Engraçado como a gente insiste em colocar os outros na frente, né? Sempre se doa, se entrega, se preocupa... E no final, quem fica pra depois é a gente mesmo".