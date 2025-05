BABADO

Nany People revela namoros com três jogadores: 'Dois do Corinthians e um do Palmeiras'

Humorista falou sobre relacionamentos passados com humor e discrição

Elis Freire

Publicado em 23 de maio de 2025 às 20:25

A atriz e cantora Nany People Crédito: divulgação

Com seu habitual bom humor, Nany People abriu o coração e compartilhou uma curiosidade de seu passado amoroso: a atriz e humorista de 59 anos revelou que já namorou três jogadores de futebol — dois do Corinthians e um do Palmeiras. A confissão foi feita durante uma entrevista ao canal da revista IstoÉ, no YouTube. >

Apesar da revelação, Nany fez questão de preservar a identidade dos ex-parceiros, todos atualmente casados. "Namorei três jogadores de futebol: dois do Corinthians e um do Palmeiras. O [jogador] do São Paulo eu virei amiga", contou, rindo. Ela não especificou em que período os relacionamentos aconteceram, preferindo manter a discrição. >

Ela também falou sobre episódio curioso que aconteceu durante sua participação em um programa da Record, quando foi desafiada a revelar os nomes dos jogadores em troca de R$ 20 mil. Ela perdeu o dinheiro, mas ficou calada.>

A escolha pela confidencialidade foi bem recebida pelos ex-namorados. Nany contou que, após o programa, foi surpreendida em casa com mimos carinhosos enviados por eles: “Quando cheguei em casa, tinha chocolates com um bilhete que dizia: ‘Você continua sendo a minha garota’. Já o outro mandou flores e escreveu: ‘Você continua sendo a mulher incrível que eu conheci’. Pronto, acabou”.>