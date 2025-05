DIA DE BELEZA

Davi Brito faz botox e anuncia procedimento nos dentes

Ex-BBB compartilhou nas redes sociais consultas realizadas em clínica estética e odontológica

Davi Brito tirou um dia para se "cuidar"! O campeão do Big Brother Brasil 2024, logo após mostrar o resultado atual da sua cirurgia plástica de Lipo Lad ao visitar fisioterapeuta, resolveu fazer botox no rosto e contou que vai realizar um procedimento nos dentes. As imagens foram compartilhadas no stories do Instagram do baiano nesta quinta-feira (23).>