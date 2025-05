DEFINIDO

Davi Brito mostra transformação após lipo HD; veja antes e depois

Ex-BBB exibiu comparação da barriga em diferentes fases, com seis, dez, 14 e 26 dias após a cirurgia

Davi Brito compartilhou com seus seguidores nas redes sociais a evolução de seu abdômen após se submeter a uma lipoaspiração de alta definição (Lipo HD). O ex-motorista de aplicativo, de 22 anos, divulgou fotos que mostram a recuperação em diferentes fases, com seis dias, dez dias, 14 dias e 26 dias após a cirurgia.>

Durante o processo de recuperação, o campeão do BBB 24 destacou a importância das massagens modeladoras para evidenciar os "gominhos" no abdômen. "Ô pra isso, que evolução", celebrou. Davi também compartilhou que aplicou botox no rosto, superando o medo inicial e aprovando o resultado.>