NOVIDADE NA GARAGEM

Após perder 75kg, influenciador compra carrão de R$ 1 milhão

Gordão da XJ tem se mostrado dedicado aos treinos e alimentação para fazer uma cirurgia bariátrica

Gordão da XJ está de carro novo. Depois de atingir a meta inicial e perder 75kg, o influenciador de 20 anos comprou um Porsche 911 azul, avaliado em R$ 1 milhão. O próprio criador de conteúdo mostrou sua mais recente aquisição nas redes sociais, com uma série de fotos em que aparece em um posto de gasolina com o veículo e um cordão de ouro confeccionado com o seu rosto.>