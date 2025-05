LEMBRA DELE?

Com 130kg, Francisco Cuoco enfrenta doença e precisa de cuidadores para tarefas básicas

Ator de 91 anos tem falhas na memória e dificuldade de locomoção, mas se emociona com passado: 'Eu era especial'

Um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira, Francisco Cuoco, de 91 anos, enfrenta um momento delicado de saúde. Atualmente com cerca de 130 quilos, o ator tem dificuldades de locomoção, não consegue mais ficar em pé sozinho e utiliza uma sonda nasal. Ele vive com a irmã de 86 anos em um apartamento na zona sul de São Paulo e depende de cuidadores para atividades cotidianas como se levantar da cama e tomar banho.>

Além do sobrepeso, Cuoco está com as pernas inchadas e os pés arroxeados, segundo reportagem da Folha de S.Paulo. “Tenho alguns problemas de saúde, de locomoção. Mas é suportável”, disse o ator ao jornal.>