Personal trainer de Leão 14 tomou um susto ao descobrir que aluno virou o novo papa: 'Não acreditei'

Ninguém na academia sabia que ele era cardeal

O personal trainer Valerio Masella, de 26 anos, tomou um susto ao assistir à transmissão ao vivo do conclave no Vaticano e reconhecer o novo papa como um de seus alunos na academia em Roma. Até então identificado apenas como “Robert”, o cliente era, na verdade, o cardeal Robert Francis Prevost, que assumiu o comando da Igreja Católica com o nome de Leão 14. >