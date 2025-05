VOCÊ SEGUE?

O Papa é pop! Leão XIV é tuiteiro, verificado e polemizou ao falar do público LGBT+

Além disso, sua condução de casos envolvendo padres acusados de abuso sexual também foi criticada por entidades locais de direitos humanos

Antes de assumir o papado, Prevost foi prefeito do Dicastério para os Bispos e atuou como bispo de Chiclayo, no Peru. Ele ficou conhecido por visitar comunidades remotas e apoiar imigrantes venezuelanos, ganhando reconhecimento entre fiéis latino-americanos. No entanto, sua nomeação também reacendeu críticas quanto a sua postura sobre questões sensíveis, especialmente relacionadas à comunidade LGBTQIAPN+.>

Com um perfil mais reservado, mas presente no ambiente digital, Leão XIV deve manter o uso das redes como meio de comunicação direta com fiéis do mundo todo. Seu papado, no entanto, já começa marcado por expectativas contrastantes: enquanto parte da Igreja espera continuidade nos esforços de diálogo iniciados por Francisco, outros observam com cautela as posições já expressas pelo novo pontífice.>