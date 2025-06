NA BAHIA

Com direito a mão boba: filho de Faustão posta fotos beijando nova namorada

Os dois foram juntos para um casamento em Trancoso

João Silva, filho do apresentador Faustão, apareceu publicamente pela primeira vez com sua nova namorada, Isabella Kherlakian. O casal esteve presente em um casamento realizado em Trancoso, na Bahia, e as imagens do momento foram compartilhadas por João em seu perfil nas redes sociais. >