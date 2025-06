SÃO JOÃO

Confira a ordem das atrações do Parque de Exposições na segunda-feira (23)

Grandes nomes como Pablo e Silvanno Salles vão subir no palco do parque

Quem ainda tem gasolina no tanque para aproveitar o São João em Salvador vai poder acompanhar mais nove atrações no Parque de Exposições, na segunda-feira (23). Para os interessados, os portões vão ser abertos às 16 horas, e a primeira apresentação, a cantora Larissa Marques, vai se apresentar às 17 horas. >

Os shows no parque vão acontecer até a segunda-feira (23), mas alterações da ordem das atrações podem ocorrer, a depender da logística dos artistas e equipes. Veja a ordem das atrações desta segunda-feira na galeria (23): >

Atrações do Parque de Exposições na segunda-feira (23)

Para atender o grande público, o metrô de Salvador funciona em esquema especial, com operação ininterrupta. Durante a madrugada (0h às 5h), o embarque é permitido apenas nas estações Acesso Norte e Mussurunga. As demais estações do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas funcionam exclusivamente para desembarque, exceto a Estação CAB.>