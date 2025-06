ALTA DEMANDA

Sem vagas: procura por hotéis para pets cresce até 200% no São João

Serviço de hospedagem é alternativa para tutores que precisam viajar

Larissa Almeida

Publicado em 20 de junho de 2025 às 05:00

Hotel Selpet Centro Animal Crédito: Divulgação

A decisão de viajar no São João costuma exigir planejamento prévio para garantir uma boa experiência. Não raro, além da logística, hospedagem e alimentação, os tutores de pets também têm como encargo a preocupação de onde deixar os animais, visto que nem todos os locais são adaptados para recebê-los. Como alternativa a esse impasse, os hotéis para pet têm feito sucesso em Salvador e Região Metropolitana. A menos de cinco dias para o feriado, já não há mais vagas nas acomodações, reflexo da alta procura, que chegou a 200% em alguns estabelecimentos. >

Esse é o caso da Creche e Hospedagem Selpet Centro Animal, que fica localizada em Lauro de Freitas. De acordo com Maielle Passos, que é uma das sócias do negócio, a procura para o período do São João chegou a 200%. Este é o segundo ano que a creche, que começou com consultório, loja e banho e tosa, vai hospedar pets. >

“Aceitamos até 20 pets por dia. Durante esses períodos especiais, preparamos atividades temáticas com petiscos, brincadeiras e estímulos que tornam a experiência ainda mais divertida para os pets. É um momento de lazer com cheirinho de recompensa”, afirma Maielle. >

No Club do Focinho, creche e hotel que funciona no bairro de Piatã, Luís Fernando Pereira conta que 90% dos hóspedes para o São João já são alunos da creche. Os 10% restante, compostos por pets do público geral, confirmaram a reserva cerca de três semanas antes do São João. Como resultado, não há mais nenhuma vaga. >

“Antes, tínhamos vagas para todos os pets e a procura era de 200% a mais nesse período em relação ao resto do ano. Hoje, essa procura continua, mas não absorvemos mais porque damos preferência aos nossos clientes internos. Ainda assim, essa época do ano perde [em movimento] somente para o Réveillon, porque Carnaval e Natal variam um pouco, já que muitas pessoas passam essas datas em casa, com a família, ou saem apenas por um dia”, detalha. >

A fisioterapeuta Juliana Grimaldi, 41 anos, é tutora de Fubá, um Golden retriever de 11 meses de idade, que é aluno regular do Club do Focinho. Ela vai deixar o pet sob os cuidados da equipe gerenciada por Luís Fernando e sua sócia durante o São João, e conta que escolheu o hotel pela confiança que já tem no local e pela alegria que o bichinho demonstra quando está lá. >

Fubá 1 de 7

“Nesse feriado, a creche só funciona como hotel, então aproveitei para colocá-lo alguns dias, onde ele pode brincar e socializar, enquanto eu e meu marido descansamos um pouco. Fubá já fica hospedado nesse hotel desde os 5 meses. Ele ama! Reconhece já o caminho, fica animado demais quando vamos chegando perto e tem uma relação muito boa com todos os monitores”, relata.>

A técnica judiciária Camila Pavan, 36, também escolheu o Club do Focinho para deixar Porchetta, de 6 anos, durante a festa junina. O cão de raça não definida já é cliente antigo e a segurança foi o principal fator para a escolha da tutora pela hospedagem. “O maior benefício é saber que ele está em um local seguro, com cuidado e atenção, quando não posso estar com ele, já que é um cachorro de grande porte e não pode me acompanhar em viagens”, diz Camila. >

Porchetta 1 de 4

No Hotel e Creche dos Aumigos, que fica localizado no bairro de Amaralina, em Salvador, tem capacidade de ocupação de 80 pets e, a poucos dias do período junino, já está com as vagas esgotadas. Segundo Rodrigo Dantas, um dos proprietários do negócio, a procura este ano registrou crescimento de 100%. >

“Esse é um dos momentos mais movimentados do ano e a minha equipe toda fica preparada para dar conta dos animais. Todo mundo tem treinamento em adestramento, primeiros socorros e nutrição canina. Além disso, fazemos treinamento fisioterapêutico para os monitores, para auxiliar no bem-estar dos funcionários”, ressalta. >

A compreensão de que o bem-estar geral também impacta na experiência dos animais durante a hospedagem é que faz Armando Gomes, proprietário do Hotel Dog Ville, no bairro de São Cristóvão, ser tão rígido quanto à capacidade de ocupação. Com aumento de procura de 40% para o São João em relação aos feriados comuns, ele teve as vagas do hotel preenchidas rapidamente e, desde então, tem recusado inúmeros pedidos por dia. >

“Respeitamos muito a questão do número-limite para gerar um conforto maior e uma estadia mais agradável para os cães, assim como não complicar nossa logística com o processo de cuidado, manejo e atividades. Como já temos três décadas no mercado, temos clientes sêniores e uma clientela conhecida, o que faz com o período também seja um dos melhores em ocupação e faturamento”, finaliza Armando.>