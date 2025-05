EITA...

Coincidência? Novo papa é escolhido 5 minutos após lançamento do trailer de 'Invocação do Mal 4'

Web reagiu e foi à loucura com coincidência

Fernanda Varela

Publicado em 8 de maio de 2025 às 14:00

Coincidência agitou a web Crédito: Reprodução

A internet 'surtou' após uma grande coincidência que aconteceu nesta quinta-feira (8). O novo papa foi escolhido cinco minutos após o lançamento do trailer do filme "Invocação do Mal 4", e a internet, como sempre, não perdeu a oportunidade de criar teorias. Entre risadas e memes, surgiu uma referência curiosa: a profecia de Nostradamus sobre papas amaldiçoados.>

"Soltaram o trailer de 'Invocação do Mal 4' e cinco minutos depois já tinha papa novo. Coincidência? Acho que não", escreveu um usuário no X (antigo Twitter). Mas o que muitos começaram a lembrar foi de uma teoria antiga associada à profecia de Nostradamus — que supostamente prevê que o papa eleito após certos eventos marcantes poderia ser “amaldiçoado”.>

Nostradamus, o famoso astrólogo e profeta do século XVI, é conhecido por suas enigmáticas previsões, que até hoje geram debates sobre o que ele realmente quis dizer. Em algumas de suas quadras, ele menciona uma série de papas, alguns dos quais seriam “marcados por destinos trágicos”, especialmente após mudanças ou eventos catastróficos. Embora a interpretação das profecias de Nostradamus seja sempre subjetiva, algumas versões dessas teorias apontam que o papa eleito após uma grande mudança histórica ou após eventos envolvendo a Igreja poderia ser visto como “amaldiçoado” por uma série de adversidades ou até mesmo destinos sombrios.>

Entre os memes no X, alguns internautas brincaram: "Será que o novo papa faz parte da profecia de Nostradamus sobre o papa amaldiçoado? Espero que não seja ele o último da linha, como dizem as teorias". Outro comentou: "Cinco minutos entre o trailer de um filme de terror e a escolha do papa... Acho que Nostradamus acertou dessa vez".>

Outro brincou: “A Warner não economizou no marketing dessa vez”.>