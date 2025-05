VAI BOMBAR

TikTok Shop chega ao Brasil; veja como funciona a loja da rede social

A loja do TikTok opera em três frentes principais; entenda cada uma delas

Fernanda Varela

Publicado em 8 de maio de 2025 às 13:35

O TikTok resolveu que fazer dancinha não basta — agora quer vender também. A plataforma lançou oficialmente nesta quarta-feira (8) o TikTok Shop, sua loja virtual integrada ao aplicativo, e entrou de vez no ringue do e-commerce no Brasil, concorrendo com gigantes como Amazon, Magalu e Americanas.>

A proposta é simples: transformar o tempo que você passa rolando o feed em uma experiência de compra. Literalmente. Com a nova função, dá para comprar produtos direto dos vídeos e das lives — sem sair do app.>

A funcionalidade já existe em países como Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha, e agora chega ao Brasil prometendo facilitar a vida de vendedores, marcas e criadores de conteúdo.>

Como funciona o TikTok Shop?>

A loja do TikTok opera em três frentes principais:>

Vídeos e lives com link de compra: o produto aparece marcado no vídeo ou na transmissão ao vivo, e você pode clicar e comprar na hora;>

Vitrine nos perfis: marcas e criadores ganham uma aba especial para mostrar os produtos disponíveis;>

Programa de afiliados: criadores indicam produtos, ganham comissão e ajudam a vender — tipo um boca a boca digital com retorno no Pix.>

A plataforma quer mais que vender. Segundo a empresa, a ideia é impulsionar pequenos e médios negócios em todas as regiões do país, conectando vendedores a um público maior e mais engajado — aquele que já passa horas no app.>

“É sobre descoberta e compra ao mesmo tempo”, afirma a companhia, que aposta no formato de compras por impulso embutidas no conteúdo — o famoso vi, gostei, comprei.>