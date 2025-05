NOVO PAPA

Nada de carbonara ou lasanha: veja o cardápio dos cardeais do conclave

Refeição 'zen' foi pensada para manter foco e concentração durante votação

O que será que os cardeais comem enquanto estão reclusos para o conclave ? De primeira, muita gente deve pensar em massas, já que eles estão no Vaticano, mas segundo o nutricionista que montou o cardápio dos religiosos, as refeições foram pensadas para reduzir o estresse e ajudarem a ter energia ao longo da jornada de votações.>

O cardápio é uma sugestão feita por Giorgio a pedido do Vaticano, pensando na saúde dos cardeais, mas que a decisão final do que está realmente sendo servido é das freiras que administram a Casa de Santa Marta — onde os cardeais são acomodados.>

Para reduzir os níveis de cortisol, ele deixou o café da manhã mais doce. Ou seja, na de ovos, presunto, bacon, manteiga. É um cardápio um pouco diferente do que é comido no Brasil, nas Américas e até no norte da Europa.>

Entre as opções estão leite parcialmente desnatado e torrada com geleia ou mel. Além de café ou chá.>

No almoço, nada de carbonara ou bolonhesa. A ideia é um almoço de fácil digestão, com carboidrato, mas que seja leve.>

Entre as opções estão uma massa leve com tomate e manjericão fresco, risoto de legumes ou leguminosas. Além de carne branca ou grelhada, peixe com legumes cozidos no vapor ou grelhados.>