FAMOSOS

Ex-BBB Paulinha Leite anuncia gravidez do primeiro filho com marido americano

Ex-BBB engravidou por fertilização in vitro após dois anos de planos e revela detalhes da jornada

Paulinha Leite, conhecida por sua passagem no Big Brother Brasil 11, está grávida pela primeira vez aos 38 anos. A influenciadora confirmou a novidade nesta quarta-feira (07), celebrando o momento ao lado do marido, o norte-americano Dakota Ballard. >

A gestação é fruto de uma fertilização in vitro (FIV), processo que o casal decidiu enfrentar junto após Paulinha já ter congelado óvulos antes mesmo de conhecê-lo. "Mesmo solteira, já pensava em ter filhos no futuro. Depois que conheci o Dakota, mantivemos o plano e fomos atrás disso juntos", contou ela.>

Paulinha, que está com três meses e duas semanas de gravidez, compartilhou que o caminho até aqui não foi fácil. "É um processo intenso, muito além de coletar óvulo e espermatozoide. Tem um impacto emocional grande, exige paciência, cumplicidade e força. Foi difícil, mas valeu cada passo", desabafou.>

A ex-BBB ainda contou que esta foi a segunda tentativa de FIV. Como tem mais de 35 anos, ela e o marido optaram por realizar exames genéticos e biópsia dos embriões para garantir a saúde do bebê. "A gente só quer que venha com saúde, mas estamos na expectativa para saber o sexo. Acho que é menino, ele acha que é menina", brincou, revelando que o chá revelação será no dia 24 de maio.>